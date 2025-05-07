Атакований дронами завод «Оптиковолоконні системи» у Саранську

У ніч на середу, 7 травня, дрони здійснили масовану атаку на низку російських військових підприємств та аеродромів у кількох областях Росії. Атаку підтвердив голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

За даними голови ЦПД, безпілотники атакували Саранськ у Мордовії, де розташований завод «Оптиковолоконні системи». Зазначається, що підприємство спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів і систем зв’язку для російської армії – зокрема, на заводі виготовляють обладнання для оптоволоконних дронів. Завод «Оптиковолоконні системи» є єдиним у Росії виробником оптичного волокна. Місцеві Telegram-канали також повідомили, що дрони уразили завод «Сарансккабель».

Нічна атака зачепила один з провідних підприємств російського військово-промислового комплексу – АТ«Конструкторське бюро приладобудування» в Тулі. Бюро спеціалізується на розробці сучасних озброєнь – зокрема, йдеться про протитанкові комплекси, стрілецьку зброю та бойові модулі, які активно застосовують в російсько-українській війні.

Також у Тульській області дрони атакували завод «Сплав», який є основним розробником та виробником РСЗВ – зокрема, «Град», «Смерч», «Ураган» та новітні «Торнадо-С». Зазначається, що завод також виконує модернізацію наявних в росіян систем та виготовляє комплекси для російського військово-морського флоту – «Град-М», «Огонь», «Удав-1М» та РПК-8.

«Підприємство має тісний зв’язок із концерном “Ростех” та залишається одним із пріоритетних виробників зброї для російської армії», – повідомив Коваленко.

Які наслідки нічної масованої атаки на російські виробництва, голова ЦПД не уточнив. Водночас він повідомив, що безпілотники уразили дві авіабази росіян – йдеться про аеродром «Шайковка» у Калузькій області, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-22м3 та зберігається боєзапас, як-от ракети Х-22. Крім того, вночі дрони уразили авіабазу «Кубінка» у Московській області – там базуються російські винищувачі Су-27 та МіГ-29.

Крім того, у соцмережах поширили відео, на якому, за попередніми даними видно влучання у Науково-дослідний інститут у Московській області – НДІ є випробувальним полігоном для боєприпасів російського ОПК.

Російське міністерство оборони наразі не коментувало атаки на військові об’єкти. У Генштабі ЗСУ також не коментували нічну масовану атаку на Росію.

Нагадаємо, 4 травня у Брянській області Росії знищили завод «Стріла», який постачав росіянам електроніку. Відомо, що підприємство спеціалізується на випуску трансформаторів, дроселів, автотрансформаторів із плавним регулюванням напруги. Електроніку використовують у військово-промисловому комплексі. Також завод співпрацює з корпорацією «Ростех».