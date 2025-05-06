У ніч на 6 травня Росія зазнала масованої атаки безпілотниками. Влада низки російських міст, включно з Москвою, призупиняла роботу аеропортів через загрозу. Про це пишуть пропагандистські Telegram-канали.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що російські сили протиповітряної оборони начебто відбили атаку 19 безпілотників, що летіли на місто.

Уламки одного з безпілотників нібито влучили в житлову дев’ятиповерхівку на вулиці маршала Шестопалова, поблизу станції метро «Каширська».

Уламки БпЛА влучили в житлову дев’ятиповерхівку в Москві 6 травня

Раніше через загрозу атаки БпЛА росіяни ввели тимчасові обмеження на роботу аеропортів у Москві (Внуково, Домодєдово, Шереметьєво, Жуковський), а також у Самарі, Калузі, Волгограді та Саратові.

Водночас міноборони РФ прозвітувало про начебто відбиття атаки 105 безпілотників цієї ночі:

32 БпЛА були збиті над територією Брянської області,

22 – над територією Воронезької області,

19 – над територією Московського регіону,

10 – над територією Пензенської області,

дев’ять – над територією Калузької області,

шість – над територією Бєлгородської області,

по два – над Липецькою та Самарською областями,

по одному – над Володимирською, Курською і Ростовською областями.

Зауважимо, українська сторона офіційно не коментувала атаку на РФ 6 травня.

У Telegram-каналі Exilenova+ розповіли, що вночі фахівці ГУР, СБУ та СБС атакували надзвичайно важливий стратегічний об’єкт росіян. За даними каналу, атакований об’єкт розташований далеко від російської столиці. Наразі перевірити цю інформацію неможливо.

До слова, 4 травня Повітряні сили уразили пункт управління ворожими підрозділами БпЛА неподалік Тьоткіно Курської області РФ. Унаслідок удару було ліквідовано до 20 російських окупантів та їхню техніку.