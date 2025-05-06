Росіяни заявили про масовану нічну атаку безпілотників
Через загрозу атаки БпЛА низка російських аеропортів вводили тимчасові обмеження на роботу
У ніч на 6 травня Росія зазнала масованої атаки безпілотниками. Влада низки російських міст, включно з Москвою, призупиняла роботу аеропортів через загрозу. Про це пишуть пропагандистські Telegram-канали.
Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що російські сили протиповітряної оборони начебто відбили атаку 19 безпілотників, що летіли на місто.
Уламки одного з безпілотників нібито влучили в житлову дев’ятиповерхівку на вулиці маршала Шестопалова, поблизу станції метро «Каширська».
Уламки БпЛА влучили в житлову дев’ятиповерхівку в Москві 6 травня
Раніше через загрозу атаки БпЛА росіяни ввели тимчасові обмеження на роботу аеропортів у Москві (Внуково, Домодєдово, Шереметьєво, Жуковський), а також у Самарі, Калузі, Волгограді та Саратові.
Водночас міноборони РФ прозвітувало про начебто відбиття атаки 105 безпілотників цієї ночі:
- 32 БпЛА були збиті над територією Брянської області,
- 22 – над територією Воронезької області,
- 19 – над територією Московського регіону,
- 10 – над територією Пензенської області,
- дев’ять – над територією Калузької області,
- шість – над територією Бєлгородської області,
- по два – над Липецькою та Самарською областями,
- по одному – над Володимирською, Курською і Ростовською областями.
Зауважимо, українська сторона офіційно не коментувала атаку на РФ 6 травня.
У Telegram-каналі Exilenova+ розповіли, що вночі фахівці ГУР, СБУ та СБС атакували надзвичайно важливий стратегічний об’єкт росіян. За даними каналу, атакований об’єкт розташований далеко від російської столиці. Наразі перевірити цю інформацію неможливо.
До слова, 4 травня Повітряні сили уразили пункт управління ворожими підрозділами БпЛА неподалік Тьоткіно Курської області РФ. Унаслідок удару було ліквідовано до 20 російських окупантів та їхню техніку.