Завод «Стріла» розташований у Суземському районі Брянської області

У неділю, 4 травня, у Брянській області Росії пролунали вибухи, під обстріл потрапив завод «Стріла». Про це повідомив російський Telegram-канал Mash.

Завод «Стріла» розташований у Суземському районі Брянської області. За даними росіян, підприємство було атаковано з РСЗВ «Град», воно нібито повністю знищено.

«ЗСУ обстріляли завод «Стріла» у Суземському районі Брянської області з РСЗВ «Град». Попередньо, сам завод знищено», – йдеться у дописі.

За даними Mash, постраждали двоє охоронців, вони звернулися до медиків із легкими травмами.

Відомо, що підприємство спеціалізується на випуску трансформаторів, дроселів, автотрансформаторів із плавним регулюванням напруги. Електроніку використовують у військово-промисловому комплексі. Також завод співпрацює з корпорацією «Ростех».

Міноборони Росії повідомило, що від вечора 3 травня до ранку 4 травня ППО ліквідувала 13 українських безпілотних літальних апаратів:

11 БпЛА – над територією Ростовської області,

1 БпЛА – над територією Бєлгородської області,

1 дрон – над територією Брянської області.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 3 травня, низку регіонів Росії атакували безпілотники. Росіяни заявили про пошкодження у трьох областях.