Оператори FPV-дронів знищили 152-мм причіпну гаубицю Д-20

Українські спецпризначенці на одному із ключових напрямків фронту знищили російську гаубицю Д-20 за допомогою дрону-камікадзе. Про це у суботу, 3 травня, повідомило оперативно-стратегічне угрупування військ «Хортиця».

Оператори FPV-дронів одного зі спецпідрозділів Національної гвардії знищили 152-мм причіпну гаубицю Д-20 російських військ. Успішну операцію провели бійці загону FPV-дронів «Крила Омеги» на одному із ключових напрямків фронту.

«Завдяки точній розвідці та майстерності пілотування, операторам вдалося виявити ворожу гаубицю Д-20 та скерувати на неї ударний FPV-дрон. В результаті влучного удару артилерійську систему противника було знищено», – йдеться у дописі.

Військові наголошують, що знищення засобів вогневої підтримки росіян послабило спроможності ворога на конкретній ділянці фронту.

Раніше військові показали повітряний бій винищувача МіГ-29 та російського БпЛА під час атаки на Україну 29 квітня.