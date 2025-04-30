Знищити російський комплекс пеленгації вдалося на Харківському напрямку

Аеророзвідка бригади «Скіф» з Нацгвардії виявила, а екіпажі розвідувальних та ударних БпЛА знищили мобільний комплекс пеленгації окупантів «Борщовик». Про це у середу, 30 квітня, повідомило оперативно-стратегічне угрупування військ «Хортиця».

Знищити російський комплекс пеленгації вдалося на Харківському напрямку. Як розповідають військові, «Борщовик» призначений для виявлення і визначення в секторі 180 градусів місця розташування терміналів Starlink Сил оборони на відстані до 10 км. Його знищення було вкрай важливим для українських військових.

«Комплекс має можливість установки на автомобільному шасі, що забезпечує тактичне застосування на лініях зіткнення. Саме тому виявлення та знищення МПК «Борщовик» було вкрай важливим», – йдеться у повідомлення.





Також військові ліквідували російських військових, які намагались облаштувати позицію, використовуючи зруйновану будівлю паливо-заправної станції.

Нагадаємо, 28 квітня стало відомо, що бійці 412-го полку безпілотних систем Nemesis розбомбили російську переправу через річку Жеребець в районі Сватового, що на межі Харківської та Луганської областей. Її ворог звів під час «великоднього перемир'я», щоб штурмувати позиції Сил оборони.