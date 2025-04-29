Росіяни звели переправу через річку Жеребець в районі Сватового

Сили оборони дронами знищили переправу російської армії на Східному напрямку фронту. Про це у понеділок, 28 квітня, повідомив 412-й полк Nemesis.

Бійці 412-го полку безпілотних систем Nemesis розбомбили російську переправу через річку Жеребець в районі Сватового, що на межі Харківської та Луганської областей. Як зазначають військові, її ворог звів під час «великоднього перемир'я», щоб штурмувати позиції Сил оборони.

Також українські оператори дронів ліквідували БМП, важкі вантажівки та інше російське озброєння. У дописі наголошують, що таким чином посилення ворога на Куп’янському напрямку зірване.

«Росіяни активно використовують цю територію як вузловий центр для перекидання своїх сил на Харківський напрямок і зокрема форсування річки Оскіл. Але їхня логістика знову пішла тріщинами», – додали у повідомленні.

Нагадаємо, 23 квітня стало відомо, що на Харківському напрямку українські військові знищили взвод окупантів, РСЗВ та ворожу техніку.