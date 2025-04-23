Воїни уразили також російську техніку

На Харківському напрямку українські військові знищили взвод окупантів, РСЗВ та ворожу техніку. Про це у середу, 23 квітня, повідомило Оперативно-стратегічне угрупування військ «Хортиця».



«Пілоти дронів майстерно і влучно знищують ворожі позиції, укриття та штурмові групи противника», – йдеться у дописі.



Цього разу українські захисники ліквідували значну кількість живої сили російської армії – щонайменше взвод окупантів і купу ворожої техніки. Серед уражених цілей були російська реактивна система залпового вогню та дві гармати у схованках.

«Вибиваємо ворогів – ефективно та методично», – прокоментували бійці.

У вівторок, 22 квітня, Головне управління розвідки повідомило, що українські бійці розгромили масований штурм і зірвали наступальні плани російської армії на Запорізькому напрямку. Сталося це незадовго до Великодня.