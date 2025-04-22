Росіяни намагалися штурмувати українські позіції 6 колонами

Українські бійці розгромили масований штурм і зірвали наступальні плани російської армії на Запорізькому напрямку. У вівторок, 22 квітня, Головне управління розвідки опублікувало кадри бойової роботи.

«Розгромили масований штурм і зірвали наступальні плани ворога: вперше показуємо епічні кадри знищення російського угруповання, яке загарбники кинули на прорив на Запорізькому напрямку», – йдеться у дописі.



Як розповіли військові, незадовго до Великодня росіяни спробували здійснити масований штурм позицій Сил оборони і безпеки України, зокрема, в зоні відповідальності підрозділу активних дій ГУР МО України «Артан». Для цього ворог задіяв:

більше як 300 солдатів,

40 одиниць бойової броньованої техніки,

3 танки,

близько 10 багі.

Росіяни виступили на штурм 6 колонами й щойно вони рушили, за справу взялися оператори FPV «Artan Syndicate» та артилеристи «Артану».

Перші 3 БМП спалили ще за 8 км до лінії зіткнення, а решту розбили на підступах до українських позицій.

«Завдяки професійній роботі «Артану» спільно з іншими підрозділами СОУ штурм було зірвано. Наші воїни знищили чи вивели з ладу 15 одиниць техніки, близько 100 окупантів», – додають у ГУР.

Нагадаємо, 21 квітня стало відомо, що російські війська після невдалої спроби перерізати трасу з Дніпропетровської області почали поступово відступати із західних околиць Покровська.