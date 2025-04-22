Розвідники показали знищення проривної групи росіян на Запоріжжі
ЗСУ вивели з ладу 15 одиниць техніки та ліквідували близько 100 окупантів
Українські бійці розгромили масований штурм і зірвали наступальні плани російської армії на Запорізькому напрямку. У вівторок, 22 квітня, Головне управління розвідки опублікувало кадри бойової роботи.
«Розгромили масований штурм і зірвали наступальні плани ворога: вперше показуємо епічні кадри знищення російського угруповання, яке загарбники кинули на прорив на Запорізькому напрямку», – йдеться у дописі.
Як розповіли військові, незадовго до Великодня росіяни спробували здійснити масований штурм позицій Сил оборони і безпеки України, зокрема, в зоні відповідальності підрозділу активних дій ГУР МО України «Артан». Для цього ворог задіяв:
- більше як 300 солдатів,
- 40 одиниць бойової броньованої техніки,
- 3 танки,
- близько 10 багі.
Росіяни виступили на штурм 6 колонами й щойно вони рушили, за справу взялися оператори FPV «Artan Syndicate» та артилеристи «Артану».
Перші 3 БМП спалили ще за 8 км до лінії зіткнення, а решту розбили на підступах до українських позицій.
«Завдяки професійній роботі «Артану» спільно з іншими підрозділами СОУ штурм було зірвано. Наші воїни знищили чи вивели з ладу 15 одиниць техніки, близько 100 окупантів», – додають у ГУР.
Нагадаємо, 21 квітня стало відомо, що російські війська після невдалої спроби перерізати трасу з Дніпропетровської області почали поступово відступати із західних околиць Покровська.