Російські війська після невдалої спроби перерізати трасу з Дніпропетровської області почали поступово відступати із західних околиць Покровська. Про це у понеділок, 21 квітня, написав «Укрінформ» з посиланням на слова речника оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктора Трегубова.

За словами Трегубова, росіяни почали відступати з позиції на заході від Покровська. Ворог намагався активно проводити там штурми, щоб перерізати трасу з Дніпропетровської області – з Павлограда на Покровськ.

«Там перелам невеличкий наступив, коли українці відбили Котлине, і зараз росіяни дуже повільно, але звідти відповзають із західних околиць міста ближче до південних, з яких вони і починали наступати», – розповів речник.

Він також зазначив, що бойові дії на Покровському напрямку залишаються найбільш активними. Крім того, ворог активно проводить ротації на Куп'янському і Харківському напрямках.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що на Покровському напрямку у неділю, 20 квітня, українські захисники зупинили 39 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та Розлив.

Карта бойових дій від Генштабу на Покровському напрямку станом на 20 квітня 2025 року

Нагадаємо, 9 березня стало відомо, що росіяни намагались взяти під контроль трасу «Покровськ – Костянтинівка», однак ЗСУ змогли контратакувати та зруйнувати плани ворога.