Десантники взяли під контроль селище Котлине неподалік від Покровська
ЗСУ вибили ворога за межі села та не дали росіянам закріпитися
На Покровському напрямку 25 лютого захисники зупинили 25 штурмових дій росіян
Січеславські десантники у ході штурмових відновлювальних дій взяли під контроль населений пункт Котлине, що розташоване неподалік від Покровська у Донецькій області. Про це у середу, 26 лютого, повідомили Десантно-штурмові війська Збройних сил України.
У ході штурмових відновлювальних дій, десантники 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ зачистили населений пункт Котлине, що під Покровськом.
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