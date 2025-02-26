На Покровському напрямку 25 лютого захисники зупинили 25 штурмових дій росіян

Січеславські десантники у ході штурмових відновлювальних дій взяли під контроль населений пункт Котлине, що розташоване неподалік від Покровська у Донецькій області. Про це у середу, 26 лютого, повідомили Десантно-штурмові війська Збройних сил України.

У ході штурмових відновлювальних дій, десантники 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ зачистили населений пункт Котлине, що під Покровськом.