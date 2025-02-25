Російська армія також активізувалась на Новопавлівському напрямку

На Донеччині артилеристи бригади «Помста» завдали удару по укриттю російських військових, знищивши його та значно ослабивши позиції противника. Про це у вівторок, 25 лютого, повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

На Донеччині артилеристи бригади «Помста» знищили вороже укриття, чим завадили російським військовим провести штурм українських позицій.



«Прикордонники комендатури вогневої підтримки за допомогою реактивної системи залпового вогню RAK-SA-12 знищили укриття окупантів та подавили наміри противника до проведення штурмових дій», – йдеться у дописі.

Українські військові зауважують, що успішний удар є важливим кроком у забезпеченні оборони східного напрямку та зниженні активності противника на лінії фронту.

У ЗСУ додали, що російська армія також активізувалась на Новопавлівському напрямку. Там противник наступав в напрямку Костянтинополя та Бурлацького.

Для доставки штурмових груп окупанти застосували мототехніку. Однак в результаті роботи української артилерії та операторів дронів на полі бою знищили та пошкодили 9 мотоциклів.