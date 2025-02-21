ЗСУ вперше знищили російський шляхопрокладач БАТ-2
На Лиманському напрямку за останні дні операторам FPV-дронів вдалось знищити багато російської техніки
Російські військові великими силами тиснуть на Лиманському напрямку. ЗСУ під час відбиття атак вперше знищили російський шляхопрокладач БАТ-2. Про це повідомило у п’ятницю, 21 лютого, оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».
На Лиманському напрямку противник не полишає спроб прорвати українську оборону. Російські війська продовжують штурмувати піхотою та бронетехнікою оборонні укріплення захисників.
Та бійці стримують навалу окупантів й за останні дні операторам FPV-дронів вдалось знищити:
- МТЛБ,
- дві вантажівки,
- гармату,
- буханку,
- мотоцикл
- шляхопрокладач БАТ-2.
БАТ-2 розшифровується як «бульдозер на артилерійському тягачі». Це радянський шляхопрокладач, який був розроблений Харківським конструкторським бюро машинобудування.
Він призначений для механізації інженерних робіт при прокладанні шляхів, підготовці й утриманню військових доріг. Використовується для влаштування спусків до переправ; розчищення маршруту від чагарників, дерев, пеньків, влаштування проходів в завалах та укладки дорожніх блоків.
18 лютого стало відомо, що вперше з початку російсько-української війни українським захисникам вдалось уразити самохідну артилерійську установку північнокорейського виробництва «Коксан».