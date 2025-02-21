БАТ-2 призначений для механізації інженерних робіт при прокладанні шляхів

Російські військові великими силами тиснуть на Лиманському напрямку. ЗСУ під час відбиття атак вперше знищили російський шляхопрокладач БАТ-2. Про це повідомило у п’ятницю, 21 лютого, оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

На Лиманському напрямку противник не полишає спроб прорвати українську оборону. Російські війська продовжують штурмувати піхотою та бронетехнікою оборонні укріплення захисників.



Та бійці стримують навалу окупантів й за останні дні операторам FPV-дронів вдалось знищити:

МТЛБ,

дві вантажівки,

гармату,

буханку,

мотоцикл

шляхопрокладач БАТ-2.

БАТ-2 розшифровується як «бульдозер на артилерійському тягачі». Це радянський шляхопрокладач, який був розроблений Харківським конструкторським бюро машинобудування.

Він призначений для механізації інженерних робіт при прокладанні шляхів, підготовці й утриманню військових доріг. Використовується для влаштування спусків до переправ; розчищення маршруту від чагарників, дерев, пеньків, влаштування проходів в завалах та укладки дорожніх блоків.

18 лютого стало відомо, що вперше з початку російсько-української війни українським захисникам вдалось уразити самохідну артилерійську установку північнокорейського виробництва «Коксан».