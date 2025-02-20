У перші дні лютого 2025 року у російських військах зафіксували десятки вибухів окулярів для FPV-дронів

У перші дні лютого серед російських військових відбулася серія вибухів окулярів для FPV-дронів під час їхнього використання. В українських спецслужбах у четвер, 20 лютого, повідомили українським ЗМІ, зокрема «Українській правді», що за цією операцією стоять фахівці Головного управління розвідки.

У перші дні лютого 2025 року у низці регіонів Російської Федерації серед окупантів зафіксували десятки вибухів окулярів для FPV-дронів під час їхнього використання.

Це стало результатом успішної операції українських розвідників. Для її реалізації було придбано велику партію окулярів, після чого фахівці ГУР додатково обладнали їх функцією дистанційного підриву. Згодом російські волонтери відправили ці окуляри до підрозділів БпЛА армії Росії.

Фото від джерела в ГУР, підрив окулярів для FPV-дронів

«Згодом таких фактів буде значно більше, адже тепер «бандерівські криївки», де виготовляють окуляри з сюрпризом для російських окупантів, є вже не тільки в українських Карпатах, а і в російському Сибіру», – розповіло джерело.

Нагадаємо, 17 лютого стало відомо, що внаслідок операції української розвідки у російському Воронежі на заводі «Протек» знищили дві коштовні російські автоматизовані станції перешкод Р-330Ж «Житель».