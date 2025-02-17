Росіяни використовують Р-330Ж «Житель» у війні проти України з 2015 року

У російському Воронежі на заводі «Протек» знищили дві коштовні російські автоматизовані станції перешкод Р-330Ж «Житель». Ворожу техніку росіяни планували використати у війні проти України. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки в понеділок, 17 лютого.

Розвідники розповіли, що автоматизовані станції згоріли у ніч з 27 на 28 січня, утім раніше про цей інцидент не повідомлялось.

«Комплекси РЕБ Р-330Ж росіяни планували відправити в зону бойових дій злочинної війни проти України, але пожежа у Воронежі зжерла обидвох “житєлів”», – ідеться в повідомленні.

Що відомо про Р-330Ж «Житель»

Р-330Ж «Житель» – російський комплекс радіоелектронної боротьби, призначений для автоматизованого виявлення, пеленгування та аналізу сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот. Станція була створена підприємством «Протек» та прийнята на озброєння Збройних сил РФ у 2008 році.

Російська армія використовує Р-330Ж «Житель» у війні проти України з 2015 року. За даними Oryx, від початку вторгнення в Україну і до вересня 2023 року, росіяни втратили 13 таких станцій.

Нагадаємо, у ніч на 17 лютого безпілотники атакували Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, а також найбільшу нафтоперекачувальну станцію «Кропоткінська» в Кавказькому районі Кубані РФ. Остання внаслідок атаки була змушена зупинити свою роботу.