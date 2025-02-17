БпЛА уразили ще два російських нафтових об'єкти

У ніч на понеділок, 17 лютого, безпілотники масовано атакували Краснодарський край РФ та Кубань. Під ударами дронів були Ільський нафтопереробний завод, який є одним із ключових НПЗ півдня Росії, а також найбільша нафтоперекачувальна станція «Кропоткінська» в Кавказькому районі Кубані. Про це повідомили пропагандистські Telegram-канали та пресслужба компанії.

Мешканці Сєвєрського району Краснодарського краю розповіли, що чули серію гучних вибухів близько першої години ночі за місцевим часом. Також повідомлялось, що внаслідок атаки виникла пожежа на території Ільського НПЗ біля селища Ільський Сєвєрського району.

Згодом губернатор регіону Веніамін Кондратьєв повідомив, що внаслідок атаки БпЛА пошкоджено 12 будинків в селищі Ільському. Також поранення дістала жінка.

«Унаслідок падіння уламків у селищі Ільському Сіверського району, за попередньою інформацією, пошкоджено 12 будинків – здебільшого вибито вікна. Постраждала жінка, їй надано першу медичну допомогу. Усі спеціальні служби виїхали на місце. Доручив муніципалітету оперативно допомогти з відновленням пошкоджених будинків», – написав Кондратьєв.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко підтвердили інформацію про атаку на Ільський НПЗ у Краснодарському краї.

«Росія продовжує отримувати удари по НПЗ. За терор українців буде розплата», – написав Єрмак.

Андрій Коваленко повідомив, що Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї – один із ключових НПЗ півдня Росії. Вороже підприємство забезпечує паливом військову техніку росіян, зокрема у південному регіоні та на окупованих територіях України.

«Його потужність становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод спеціалізується на виробництві палива, мазуту, бітуму, газойлю та інших нафтопродуктів», – додав керівник ЦПД.

Російське міноборони традиційно відзвітувало про нібито 90 перехоплених і знищених БпЛА цієї ночі. За даними відомства, російська ППО збила:

38 БпЛА – над акваторією Азовського моря,

24 БпЛА – над територією Краснодарського краю,

15 БпЛА над територією окупованого Криму,

сім БпЛА – над акваторією Чорного моря,

по два БпЛА – над територіями Курської та Ростовської областей,

по одному БпЛА – над територіями Брянської та Бєлгородської області,

керовану ракету «Нептун-МД» – над акваторією Азовського моря.

Зауважимо, це не перша дронова атака на цей нафтопереробний завод. Ільський нафтопереробний завод вже атакували безпілотники 4 та 5 травня 2023 року. Два дні поспіль на території НПЗ були пожежі. В результаті атаки один резервуар було зруйновано, ще один резервуар та установка були пошкоджені.

Також 9 лютого 2024 року безпілотники СБУ атакували Ільський та Афіпський нафтопереробні заводи, що розташовані за 20 км один від одного, це спровокувало масштабну пожежу.

Додамо, що на час публікації новини Генеральний штаб ЗСУ не уточнив наслідків атаки на російський НПЗ 17 лютого.

Доповнено. За інформацією джерела агентства «Укрінформ», у ніч на 17 лютого безпілотники також атакували нафтоперекачувальну станцію «Кропоткінська» в Кавказькому районі Кубані. НПС є найбільшою станцією «Каспійського трубопровідного консорціуму» в Росії. Унаслідок атаки НПС зупинилася, її вивели з експлуатації. Тепер перекачування нафти йде в обхід цієї станції.

«Нафтові заводи та нафтоперекачувальні станції РФ є цілком законними цілями. Вони не лише працюють на оборонку Росії, забезпечують паливом ворожі війська, але є важливими для економіки РФ, котра фінансує війну завдяки нафтовим надприбуткам. Тож візити дронів на ці об’єкти продовжуватимуться», — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

У Telegram-каналі Каспійського трубопровідного консорціуму повідомили, що НПС «Кропоткінська» атакувало сім дронів, які, крім вибухівки, мали металеві уражальні елементи. Постраждалих серед персоналу станції немає.