На автоагрегатному заводі виникла пожежа

Внаслідок атаки безпілотника у ніч на неділю, 16 лютого, у Смоленську спалахнула пожежа на автоагрегатному заводі «Полімікс». Про це повідомив речник Української добровольчої армії, голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

«Сьогодні вночі в Смоленську був атакований завод ТОВ «Полімікс» – колись Смоленський автоагрегатний завод», – йдеться у повідомленні.

За словами очевидців, у Смоленську вночі пролунали вибухи на тлі атаки БпЛА. На автоагрегатному заводі виникла пожежа, яку нібито швидко загасили.

Про атаку на завод також написав аналітик Петро Андрющенко.

«В проміжок між 02:10 та 03:30 влучання в завод ТОВ «Полімікс» – автоагрегатний завод. Виникла пожежа, яку за твердження з місця нажаль швидко погасили», – йдеться у дописі.

Розташування атакованого заводу «Полімікс» у Смоленську

Відомо, що завод має потужну виробничу базу, зокрема механіко-збірне, заготівельне, термічне, інструментальне та ливарне виробництво. Підприємство займається випуском автомобільних та тракторних вузлів, а також виготовляє обладнання для дорожніх та комунальних служб.

Тим часом Міноборони Росії повідомило, що протягом ночі ППО знищила один український безпілотник над територією Курської області.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 13 лютого, безпілотники Служби безпеки України атакували Тверську область Росії. Ціллю дронів стала нафтоперекачувальна станція «Андреаполь», що є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2.