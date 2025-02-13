Нафтоперекачувальна станція «Андреаполь» у Тверській області РФ

У ніч на четвер, 13 лютого, безпілотники Служби безпеки України атакували Тверську область Росії. Ціллю дронів стала нафтоперекачувальна станція «Андреаполь», що є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2. Про це повідомили українські медіа, зокрема Kyiv Post, з посиланням на джерела в СБУ.

Унаслідок удару безпілотників виникла пожежа в районі закритого розподільного пристрою та складу котельного обладнання. Станція була змушена тимчасово припинити перекачування нафти.

Неназване джерело журналістів в СБУ повідомило, що це друга успішна атака дронів на цей об’єкт. Вперше дрони атакували «Андреаполь» 29 січня. Тоді було пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, а також стався розлив нафтопродуктів і пожежа.

«Кожен день простою цієї нафтоперекачувальної станції завдає Росії десятки мільйонів доларів збитків, адже вона є складовою трубопроводу, яким нафта постачається в термінал “Усть-Луга” на Балтійському морі. Дронові санкції СБУ проти російського нафтового комплексу триватимуть і надалі», – заявив співрозмовник.

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13 лютого дрони-камікадзе масовано атакували Липецьку область. Унаслідок чого в кількох районах Липецька зникло електропостачання. Також влада регіону повідомила, що уламки нібито збитих БпЛА завдали пошкоджень на території підприємства, назву якого не вказують. Зауважимо, поблизу Липецька розташований Новолипецький металургійний комбінат – підприємство виготовляє сировину для виробництва російських ракет, артилерії та безпілотників.

11 лютого безпілотники завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу, внаслідок чого спалахнула сильна пожежа. НПЗ здебільшого випускає бензини, мазут, дизельне пальне та є залучене до забезпечення російської окупаційної армії.