Саратовський нафтопереробний завод – один із ключових об’єктів російської паливної інфраструктури

У вівторок, 11 лютого, у Саратовській області спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

У Саратовській області Росії безпілотники завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу, внаслідок чого спалахнула сильна пожежа.

Як пише Telegram-канал ASRA, це одине із найстаріших нафтопереробних російських підприємств. Раніше відоме як завод «Крекінг», НПЗ входить до структури нафтової компанії «Роснефть».

Губернатор Саратовської області Раман Бусаргін, стверджує, що під час атаки безпілотники були ліквідовані силами російської ППО. Однак уламки спричинили пошкодження на промисловому об’єкті.

«Силами ППО ліквідовано БпЛА. Є пошкодження на промисловому підприємстві в Саратові. У місцях можливого падіння уламків працюють оперативні служби. Постраждалих, попередньо, немає», – написав він.

Очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко також підтвердив факт удару. Він відзначив, що це вже не перша атака на цей об’єкт.

«Саратовський нафтопереробний завод – один із ключових об’єктів російської паливної інфраструктури. Його потужність переробки сягає 7 млн тонн нафти на рік», – додав він.

Крім цього, вибухи 11 лютого пролунали також в Енгельсі в стороні місцевого аеродрому.

У Міноборони Росії повідомили, що в ніч на 11 лютого ППО нібито ліквідувала 40 українських безпілотників:

18 над територією Саратовської області,

13 над територією Ростовської області,

6 над територією Брянської області,

2 над територією Волгоградської області

1 над територією Бєлгородської області.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 10 лютого, безпілотники могли уразити Афіпський нафтопереробний завод, тоді як в Краснодарі уламки впали на багатоповерхівку.