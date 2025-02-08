Під атаку безпілотників у Росії потрапили об'єкти нафтової галузі
Російське міноборони відзвітувало про збиття цієї ночі 36 безпілотників
У ніч на суботу, 8 лютого, безпілотники атакували чотири регіони Росії. Під ударами дронів, серед іншого, були нафтоперегінна станція у Кумилженському районі Волгоградської області та нафтоперекачувальна станція в передмісті Чорткове Ростовської області.
Пропагандистські Telegram-канали стверджують, що внаслідок дронової атаки нафтоперекачувальної станції в Ростовської області є пошкодження адміністративно-побутових будівель підприємства. Зі заводу евакуювали шістьох працівників. Також на місце аварії прибули чергові служби.
«За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає», – уточнив виконувач обов’язків губернатора регіону Юрій Слюсар.
Окрім цього, безпілотники також завдали удару по нафтоперегінній станції в Кумилженському районі Волгоградської області.
«Пожежі внаслідок падіння уламків не виникло, пошкоджень житлових об'єктів і постраждалих немає», – ідеться в повідомленні.
Як повідомив аналітик Петро Андрющенко, дрони атакували не тільки нафтоперегонну станцію, але й підприємство хімічної промисловості «Каустик».
За словами росіян, серію вибухів цієї ночі також чули жителі Слов'янська-на-Кубані, що в Краснодарському краю. Ворог повідомив, що внаслідок падіння уламків збитих дронів у п’яти будинках пошкоджені дах та розбиті вікна. На деяких вулицях міста відключили електрику.
Андрющенко зауважує, що під атаку дронів знову потрапив Слов’янський НПЗ.
Також вибуховою хвилею вибило шибки в 14 багатоквартирних житлових будинках Ростова-на-Дону. В одному з будинків пошкоджено газову трубу.
Під'їзд будинку в Ростові-на-Дону після атаки БпЛА (Фото російських Telegram-каналів)
Російське міноборони традиційно відзвітувало про збиті над країною українські безпілотники. За даними відомства, російська ППО нібито збила 36 безпілотників:
- 18 БпЛА збили над територією Ростовської області,
- 11 БпЛА перехопили над територією Волгоградської області,
- п'ять БпЛА збили над територією Бєлгородської області,
- два БпЛА знищили над Краснодарським краєм.
Зауважимо, на момент публікації новини український Генштаб не повідомив про наслідки ураження об’єктів російських загарбників.
Дронові атаки на Росію – останні новини
Увечері 5 лютого у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю РФ спалахнула пожежа біля військового аеродрому. У Генштабі повідомили, що ворог використовує цей аеродром для зберігання, підготовки та пусків БпЛА типу Shahed по території України, а також обслуговування авіатехніки, яка виконує завдання в районах Запорізької та Херсонської областей.
Також у ніч на 5 лютого дрони атакували нафтобазу«Албашнефть» у Краснодарському краї Росії.
У ніч на 3 лютого під ударами дронів були нафтопереробний завод у Волгограді та газопереробний завод в Астраханській області. За даними Генштабу, на заводі у Волгоградській області, зокрема, було пошкоджено установки первинної переробки. На Астраханському ГПЗ виникла пожежа, через яку роботу підприємства було зупинено.