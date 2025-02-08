Вибухи внаслідок атаки БпЛА чули жителі чотирьох російських регіонів

У ніч на суботу, 8 лютого, безпілотники атакували чотири регіони Росії. Під ударами дронів, серед іншого, були нафтоперегінна станція у Кумилженському районі Волгоградської області та нафтоперекачувальна станція в передмісті Чорткове Ростовської області.

Пропагандистські Telegram-канали стверджують, що внаслідок дронової атаки нафтоперекачувальної станції в Ростовської області є пошкодження адміністративно-побутових будівель підприємства. Зі заводу евакуювали шістьох працівників. Також на місце аварії прибули чергові служби.

«За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає», – уточнив виконувач обов’язків губернатора регіону Юрій Слюсар.

Окрім цього, безпілотники також завдали удару по нафтоперегінній станції в Кумилженському районі Волгоградської області.

«Пожежі внаслідок падіння уламків не виникло, пошкоджень житлових об'єктів і постраждалих немає», – ідеться в повідомленні.

Як повідомив аналітик Петро Андрющенко, дрони атакували не тільки нафтоперегонну станцію, але й підприємство хімічної промисловості «Каустик».

За словами росіян, серію вибухів цієї ночі також чули жителі Слов'янська-на-Кубані, що в Краснодарському краю. Ворог повідомив, що внаслідок падіння уламків збитих дронів у п’яти будинках пошкоджені дах та розбиті вікна. На деяких вулицях міста відключили електрику.

Андрющенко зауважує, що під атаку дронів знову потрапив Слов’янський НПЗ.

Також вибуховою хвилею вибило шибки в 14 багатоквартирних житлових будинках Ростова-на-Дону. В одному з будинків пошкоджено газову трубу.

Під'їзд будинку в Ростові-на-Дону після атаки БпЛА (Фото російських Telegram-каналів)

Російське міноборони традиційно відзвітувало про збиті над країною українські безпілотники. За даними відомства, російська ППО нібито збила 36 безпілотників:

18 БпЛА збили над територією Ростовської області,

11 БпЛА перехопили над територією Волгоградської області,

п'ять БпЛА збили над територією Бєлгородської області,

два БпЛА знищили над Краснодарським краєм.

Зауважимо, на момент публікації новини український Генштаб не повідомив про наслідки ураження об’єктів російських загарбників.

Дронові атаки на Росію – останні новини

Увечері 5 лютого у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю РФ спалахнула пожежа біля військового аеродрому. У Генштабі повідомили, що ворог використовує цей аеродром для зберігання, підготовки та пусків БпЛА типу Shahed по території України, а також обслуговування авіатехніки, яка виконує завдання в районах Запорізької та Херсонської областей.

Також у ніч на 5 лютого дрони атакували нафтобазу«Албашнефть» у Краснодарському краї Росії.

У ніч на 3 лютого під ударами дронів були нафтопереробний завод у Волгограді та газопереробний завод в Астраханській області. За даними Генштабу, на заводі у Волгоградській області, зокрема, було пошкоджено установки первинної переробки. На Астраханському ГПЗ виникла пожежа, через яку роботу підприємства було зупинено.