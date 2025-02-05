Натобаза на Кубані загорілася після атаки безпілотників

У ніч на середу, 5 лютого, дрони атакували російські військові об’єкти у Краснодарському краї Росії. Окупанти заявили про пожежу на території російського підприємства «Албашнефть».

За словами голови Краснодарського краю Вєніаміна Кондратьєва, у ніч на 5 лютого дрони атакували район станиці Новомінської у Канелівському районі Краснодарського краю, на території історичного регіону Кубань. Населений пункт розташований за понад 130 км на північ від Краснодару та за понад 250 км від лінії фронту в Україні.

Кондратьєв підтвердив атаку безпілотників та заявив, що її нібито вдалося відбити. Втім, сам очільник краю визнав загоряння резервуара на території нафтобази нібито внаслідок падіння уламків. Саме загоряння, за словами чиновника, відбулося на резервуарі з «незначною кількістю нафтопродуктів».

На відео, оприлюднених очевидцями, видно сильний стовп вогню та диму, який здіймається з нафтового резервуара. Крім того, у мережу потрапила відео моменту влучання повітряного об’єкта на територію нафтобази.

Зазначимо, на території станиці Новомінської розташована нафтобаза підприємства «Албашнефть». На сайті підприємства йдеться, що воно – єдина нафтообробна компанія на території Каневського району Краснодарського краю.

«Атакована нафтобаза “Албашьнефть” в Краснодарському краї належить нафтопереробному підприємству, яке здатне переробляти до 320 тис. тонн нафти на рік. Основна продукція – бензин прямої перегонки, дизельне пальне, мазут», – повідомив голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

У пресслужбі російського міністерства оборони традиційно заявили про збиття усіх БпЛА – за даними окупантів, у ніч на 5 лютого вони нібито збили чотири безпілотники. Втім, у зведенні міністерства оборони Росії не йдеться про атаку на Краснодарський край – тільки на Курщину та Бєлгородщину.