Пожежа на Астраханському газопереробному заводі, 3 лютого 2025 рік

У ніч проти понеділка, 3 лютого, безпілотники атакували об’єкти критичної інфраструктури на території Росії. Цієї ночі під ударами дронів були нафтопереробний завод у Волгограді та газопереробний завод в Астраханській області. Про це повідомляють пропагандистські Telegram-канали.

Як стверджують росіяни, українські ударні дрони PD-2 і «Лютий» атакували Волгоград близько першої години ночі за місцевим часом. За словами жителів, над містом було чутно близько 50 вибухів.

«Унаслідок падіння уламків БпЛА виникли локальні загоряння на території НПЗ у Волгоградській області. Загоряння було оперативно локалізовано. Також спостерігалися короткочасні перепади напруги в електромережі. Постраждалих немає», – ідеться в повідомленні.

Супутники NASA зафіксували два масштабні осередки пожежі на території Волгоградського НПЗ

Зауважимо, нафтопереробний завод у Волгограді, який належить російському «Лукойлу», під атакою дронів не вперше. Востаннє пожежу на одному з найбільших нафтопереробних заводів РФ зафіксували 31 січня.

Окрім цього, уночі дрони-камікадзе атакували газопереробний завод в Ахтубинську Астраханської області. Унаслідок чого там почалась пожежа.

Місцеві жителі чули щонайменше два вибухи й помітили яскравий спалах над містом. Один з очевидців атаки повідомив, що внаслідок дронової атаки весь завод евакуювали.

Інший очевидець атаки уточнив, що безпілотники уразили Астраханський газопереробний завод, що підпорядковується російському «Газпрому».

«Сьогодні навряд чи хтось на роботу піде», – заважує автор відео.

Увага, у відео присутня ненормативна лексика!

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко підтвердив атаку дронів на Астраханський газопереробний завод.



Зі слів посадовця, це один із ключових енергетичних об'єктів РФ, що забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину, дизельного пального та інше.

«Завод впливає на військово-промисловий комплекс Росії, оскільки паливно-енергетичний сектор є основним джерелом фінансування оборонної сфери», – написав Коваленко.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у себе в Telegram відреагував на новини про атаку на російські заводи.

Російське міноборони традиційно повідомило про нібито збиті українські БпЛА над територією федерації. Цієї ночі російська ППО перехопила 70 дронів, а саме:

27 БпЛА – над територією Ростовської області,

25 БпЛА – над Волгоградською,

сім БпЛА – над – Астраханською,

п'ять БпЛА – над Воронезькою,

чотири БпЛА – над Бєлгородською,

два БпЛА – над Курською областю.

На час публікації новини український Генштаб офіційно не коментував ураження об’єктів на території Росії.