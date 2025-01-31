БпЛА атакували нафтопереробний завод «Лукойлу»

Унаслідок падіння уламків БпЛА у Волгоградській області у п’ятницю, 31 січня, на нафтопереробному заводі виникла пожежа, постраждав один працівник. Про це повідомив губернатор регіону Андрєй Бочаров.

У ніч на 31 січня безпілотники атакували низку регіонів Росії. У Волгоградській області внаслідок атаки виникла пожежа на НПЗ. Вибухи пролунали близько 3 години ночі за місцевим часом.

За версією російських Telegram-каналів, БпЛА атакували нафтопереробний завод «Лукойлу», який розташований безпосередньо у Волгограді.

Губернатор регіону Андрєй Бочаров зазначив, що внаслідок атаки виникла пожежа на НПЗ, за його словами, сталося це не через влучання, а через падіння уламків безпілотника. Він також не уточнив, який саме завод постраждав.

«На території Волгоградської області було відбито атаку восьми БпЛА. Унаслідок народження уламків одного з БпЛА на території нафтопереробного заводу виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано», – зазначив він.

При цьому Бочаров стверджує, що внаслідок атаки постраждав один робітник, його госпіталізували.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що Волгоградський нафтопереробний завод є одним із найбільших у Росії.

«Його проєктна потужність переробки становить близько 14 млн тонн нафти на рік, що робить його шостим за величиною НПЗ у Росії. На заводі виробляють бензин, дизельне пальне, мазут і авіаційне пальне», – йдеться у повідомленні.

Міноборони Росії заявило, що в ніч на 31 січня загалом відбили атаку 49 дронів:

25 БпЛА над Ростовською областю,

8 над Волгоградською областю,

6 над Курською областю,

4 над Ярославською областю,

2 над територією Бєлгородської області,

2 над Воронезькою областю,

2 над територією Краснодарського краю.

Доповнено о 12:11. Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ.

«Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 31 січня 2025 року завдали ураження по ТОВ «Лукойл-Волгограднафтопереробка» у Волгоградській області», – йдеться у повідомленні.



Внаслідок атаки були зафіксовані спалахи та вибухи в районі важливого для росіян заводу. Результати вогневого ураження уточнюються.

Нагадаємо, Новошахтинський НПЗ у Ростовській області призупинив роботу після атаки безпілотників. На підприємстві зафіксовано пошкодження обладнання. Минулого року НПЗ переробив від 3 млн тонн нафти.