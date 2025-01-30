Новошахтинський НПЗ у Ростовській області призупинив роботу після атаки безпілотників

У Ростовській області Росії на Новошахтинському НПЗ було пошкоджено обладнання після атак БпЛА. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у четвер, 30 січня, повідомив, що підприємство призупинило свою роботу.

Новошахтинський НПЗ у Ростовській області призупинив роботу після атаки безпілотників. На підприємстві зафіксовано пошкодження обладнання. За даними Коваленка, минулого року НПЗ переробив від 3 млн тонн нафти.

«У 2024 році він переробив, за різними оцінками, від 3 млн тонн нафти, хоча може переробляти 7,5 млн тонн, але працювати на повну йому заважали атаки. Зараз там пошкоджено обладнання», – додав він.

Відомо, що востаннє Новошахтинський НПЗ безпілотники атакували 19 грудня 2024 року. Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що пожежа спалахнула на установці каталітичного крекінгу ЕЛОУ-АВТ-2.5. Це єдиний НПЗ, що працює в регіоні. На його потужностях виготовляють мазут, пальне та прямогонний бензин, що використовується для забезпечення потреб російської армії.

Також 27 січня стало відомо, що у Росії після двох атаки українських безпілотників призупинив свою роботу Рязанський нафтопереробний завод.