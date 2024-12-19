Уночі четверга, 19 грудня, Ростовська область Росії вкотре опинилась під атакою безпілотників та ракет. Місцеві мешканці повідомили про пожежу на нафтопереробному заводі, передають російські Telegram-канали.

Як розповів один з очевидців, близько опівночі за місцевим часом над Новошахтинськом було чутно «море вибухів». Також за його словами, працювала ППО – періодично було чутно автоматні черги й звуки збитих ракет.

Пожежа на Новошахтинському НПЗ 19 грудня 2024 року (Фото Telegram-каналу Astra)

Згодом в. о. губернатора російської Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив пожежу на Новошахтинському заводі нафтопродуктів. Слюсар не уточнив площу загоряння і величину збитків. Місцеві жителі публікували відео, на якому видно масштабну пожежу на території НПЗ.

Увага – на відео присутня ненормативна лексика!

Пожежу на НПЗ у Новошахтинську ліквідували о 6:45 за місцевим часом. За останніми даними керівника Ростовщини, упродовж ночі регіон атакували понад 30 БпЛА і три ракети. ППО, як заявив Слюсар, нейтралізувала більшу частину повітряних цілей.

«Через падіння фрагментів безпілотника отримала поранення одна людина в населеному пункті під Ростовом. Їй надано необхідну допомогу. Інформацію про інші наслідки на землі ще уточнюватимуть», – заявив Юрій Слюсар.

Оновлено о 10:39. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по Новошахтинському НПЗ в Ростовській області. Сили оборони повідомили, що пожежа спалахнула на установці каталітичного крекінгу ЕЛОУ-АВТ-2.5.

Зазначається, що це єдиний НПЗ, що працює в регіоні. На його потужностях виготовляють мазут, пальне та прямогонний бензин, що використовується для забезпечення потреб російської армії.

До слова, напередодні, 18 грудня, безпілотники атакували російський Ростов-на-Дону. Пролунало щонайменше 6 вибухів. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, пожежа спалахнула на території заводу «Ростсельмаш», де росіяни модернізують і ремонтують трансмісію бронетехніки. Також місцеві повідомляли про уламки в районі «Ростаертрола» – підприємства, що виробляє гвинтокрили.