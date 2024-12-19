Унаслідок масованої атаки на Ростовську область горів російський НПЗ
Упродовж доби Ростовську область вже атакували БпЛА
Уночі четверга, 19 грудня, Ростовська область Росії вкотре опинилась під атакою безпілотників та ракет. Місцеві мешканці повідомили про пожежу на нафтопереробному заводі, передають російські Telegram-канали.
Як розповів один з очевидців, близько опівночі за місцевим часом над Новошахтинськом було чутно «море вибухів». Також за його словами, працювала ППО – періодично було чутно автоматні черги й звуки збитих ракет.
Пожежа на Новошахтинському НПЗ 19 грудня 2024 року (Фото Telegram-каналу Astra)
Згодом в. о. губернатора російської Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив пожежу на Новошахтинському заводі нафтопродуктів. Слюсар не уточнив площу загоряння і величину збитків. Місцеві жителі публікували відео, на якому видно масштабну пожежу на території НПЗ.
Увага – на відео присутня ненормативна лексика!
Пожежу на НПЗ у Новошахтинську ліквідували о 6:45 за місцевим часом. За останніми даними керівника Ростовщини, упродовж ночі регіон атакували понад 30 БпЛА і три ракети. ППО, як заявив Слюсар, нейтралізувала більшу частину повітряних цілей.
«Через падіння фрагментів безпілотника отримала поранення одна людина в населеному пункті під Ростовом. Їй надано необхідну допомогу. Інформацію про інші наслідки на землі ще уточнюватимуть», – заявив Юрій Слюсар.
Оновлено о 10:39. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по Новошахтинському НПЗ в Ростовській області. Сили оборони повідомили, що пожежа спалахнула на установці каталітичного крекінгу ЕЛОУ-АВТ-2.5.
Зазначається, що це єдиний НПЗ, що працює в регіоні. На його потужностях виготовляють мазут, пальне та прямогонний бензин, що використовується для забезпечення потреб російської армії.
До слова, напередодні, 18 грудня, безпілотники атакували російський Ростов-на-Дону. Пролунало щонайменше 6 вибухів. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, пожежа спалахнула на території заводу «Ростсельмаш», де росіяни модернізують і ремонтують трансмісію бронетехніки. Також місцеві повідомляли про уламки в районі «Ростаертрола» – підприємства, що виробляє гвинтокрили.