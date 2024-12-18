У ніч на середу, 18 грудня, в Ростові-на-Дону на тлі атаки безпілотників пролунало щонайменше 6 вибухів. Про це повідомила російська служба ВВС.

Росіяни пишуть про атаку українських безпілотників й публікують відео. Тоді як місцева влада про обстріл не повідомляла.

Аналітик Петро Андрющенко зауважив, що щонайменше 6 вибухів в Ростові-на-Дону пролунали у проміжку між 01:15 та 02:00. За його словами, пожежа спалахнула на території заводу «Ростсельмаш», на якому росіяни займаються модернізацією трансмісії бронетехніки та її ремонтом. Також місцеві повідомляли про уламки в районі «Ростаертрола» – підприємства, що виробляє гвинтокрили.

Міноборони Росії зазначило, що ППО знищила 4 українські безпілотні літальні апарати:

2 над територією Бєлгородської області,

1 над територією Брянської області,

1 над територією Курської області.

«Міноборони РФ у щоденному звіту зранку промовчало про Ростов-на-Дону. Не те щоб «все збили», а взагалі не згадали. Вірна ознака того, що прилетіло туди, куди треба та наслідків такі, що про них краще промовчати», – додав Андрющенко.

Нагадаємо, у неділю, 15 грудня, безпілотники атакували столицю Чечні – Грозний. Попередньо, два дрони влучили в будівлі, де дислокуються база ОМОНу і полк спецпризначенців.