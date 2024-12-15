Наслідки атаки на будівлю ОМОНу в Грозному, 15 грудня 2024 рік

Уранці неділі, 15 грудня, безпілотники атакували столицю Чечні – Грозний. Попередньо, два дрони влучили в будівлі, де дислокуються база ОМОНу і полк спецпризначенців. Про це повідомило видання Meduza та російські Telegram-канали.

Місцеві мешканці заявляли, що чули звуки стрільби та бачили вибухи близько сьомої години ранку. За попередньою інформацією, два безпілотники впали в районі міста. Інші БпЛА вдарили по стратегічних об'єктах – базі ОМОНу і другому полку патрульно-постової служби поліції особливого призначення.

На одному з поширених відео видно масштабну пожежу, а також автомобіль надзвичайників, які вирушають в напрямку, де сталося загоряння.

Також у мережі з’явилось відео, імовірно, військового, який служить в ОМОНі в чеченському Грозному. Боєць зафіксував момент влучання дрона в будівлю спецслужби.

Telegram-канал Niyso повідомив, що окрім бази ОМОНу і спецпризначенців, «дрон також упав на військову базу, звідки зазвичай відправляють людей на війну в Україну».

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров наразі не коментував інформацію щодо вибухів. Командир чеченського полку поліції спецпризначення ім. Ахмата Кадирова Замід Чалаєв спростував повторну атаку БпЛА на полк. Українська сторона нічну атаку дронів також не коментувала.

Доповнено о 14:38. Згодом Рамзан Кадиров підтвердив дронову атаку на Грозний. За його словами, два з трьох випущених БпЛА збили сили ППО, а третій дрон упав на території ОМОНу. Жертв і постраждалих внаслідок атаки нібито немає.

Глава Чеченської Республіки також пригрозив «Україні більш точними й жорсткішими ударами» у відповідь. Він повідомив, що Повітряно-космічні сили Росії вдень 15 грудня завдали два удари «Іскандером» по одному з об'єктів у Харкові, де буцімто перебували українські військові.

Зазначимо, що мерія Харкова повідомляла про ракетну атаку на житлову забудову в Київському районі. Відповідні служби зафіксували удар в землю, а не в житлові будинки. Внаслідок атаки поранення отримала 48-річна жінка, її госпіталізували.

Атаки безпілотників на військові об’єкти росіян в Чечні

Як повідомляв ZAXID.NET, безпілотники вже двічі атакували Грозний. Вперше це сталося 4 грудня. БпЛА влучив в казарму полку поліції спеціального призначення ім. Ахмата Кадирова, який є єдиним спецпідрозділом МВС Росії на території Чеченської республіки.

Згодом 12 грудня пролунав ще один вибух біля казарм спецназу Кадирова у Грозному. Глава Чечні Рамзан Кадиров повідомляв, що дрон був збитий над казармами 2-го полку поліції. За його словами, легкі поранення дістали чотири бійці варти. Натомість місцеві Telegram-канали писали про щонайменше п’ять карет «швидкої допомоги», які виїхали з території МВС.