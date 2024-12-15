Вибухи в Харкові зафіксували о 10:56 та об 11:00

Удень неділі, 15 грудня, російські окупанти завдали ракетного удару по Київському району Харкова. Через атаку постраждала 48-річна жінка, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Мер міста розповів, що удар росіян був по району житлової забудови. Влучань у будинки не зафіксували, від удару пошкоджено скління одного з будинків. Профільні служби наразі обстежують навколишні доми на наявність пошкоджень.



За інформацією Терехова, 48-річну жінку з пораненням внаслідок ракетного удару по Харкову госпіталізували до медзакладу. Більше інформації про постраждалих не надходило.

Зазначимо, Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння на півночі Харківщини. За інформацією кореспондентів «Суспільного», вибухи в місті чули о 10:56 та об 11:00.

Доповнено о 14:28. Лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що Повітряно-космічні сили Росії нібито завдали два удари «Іскандером» по одному з об'єктів у Харкові, де розташовувалися українські військові. За його словами, таким чином він помстився за сьогоднішню дронову атаку на Грозний.

«Три безпілотники сьогодні вранці атакували Грозний. Два з них збили сили ППО. Третій упав на території ОМОНу “АХМАТ-Грозний” Управління Росгвардії в Чеченській Республіці. Жертв і постраждалих немає», – ідеться в повідомленні.

До слова, президент Володимир Зеленський розповів, що лише впродовж цього тижня російська армія застосувала проти України майже 630 керованих авіаційних бомб, близько 550 ударних дронів та понад 100 ракет різних типів.