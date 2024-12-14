У Мукачівському районі знешкодили російську ракету

У Мукачівському районі вибухотехніки поліції Закарпаття знешкодили бойову частину російської ракети, яку напередодні збили українські військові. Поліція Закарпаття у суботу, 14 грудня, показала утилізацію ракети.

Зазначається, що вранці 13 грудня росіяни масовано атакували Україну. Одна зі збитих ракет впала на території Мукачівського району за межами населених пунктів. У поліції зауважили, що попри те, що ракета не здетонувала, вона все одно становила загрозу.

На місце падіння уламків прибули вибухотехніки. Вони обстежили територію та евакуювали жителів прилеглих населених пунктів. Надалі фахівці знешкодили ракету шляхом контрольованого підриву.

«Після цього фахівці обстежили вирву, що утворилася внаслідок вибуху: небезпечних частин, які б несли загрозу для громадян, виявлено не було», – йдеться у повідомленні.

У Нацполіції додали, що Служба безпеки України займається документуванням чергового російського воєнного злочину. Також поліцейські закликали українців не наближатися до підозрілих предметів та не торкатися їх. А про знахідку необхідно сповістити за номерами 102 або 101.

Нагадаємо, 13 грудня росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами. У пресслужбі «Укренерго» повідомили, що цілями окупантів були енергооб’єкти. Загалом росіяни випустили по Україні 94 ракети та 183 дрони. Українським військовим вдалося збити 81 російську ракету та 80 ударних дронів. Ще 105 БпЛА локаційно втратили, п’ять полетіли до Росії, а один – до Білорусі.

Дві російські ракети сили ППО збили над територією Мукачівської громади Закарпатської області.