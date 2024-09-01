Сапери 2-го Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України у Львівській області після найбільшої ракетної атаки росіян на Україну 26 серпня вилучили бойові частини ракет «Кинджал» та «X-101», що не розірвалися. Це допомогло запобігти імовірним руйнуванням і жертвам. 26 серпня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру по всій Україні, зокрема, і на Дрогобиччині. Вони випустили по Україні 127 ракет і 109 ударних БпЛА. Рятувальники закликають у разі виявлення підозрілих предметів не наближатися до них, а, тим більше, не чіпати і не розбирати. Слід одразу телефонувати в поліцію або в ДСНС за номерами 102 і 101.