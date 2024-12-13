Росіяни запустили кілька груп ракет «Кинджал»

У ніч на п’ятницю, 13 грудня, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши ракети та ударні дрони. Удар росіяни сконцентрували на енергетичному секторі України, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Російську атаку дронами, яка тривала з вечора 12 грудня, окупанти продовжили, застосувавши ракети. У Повітряних силах повідомили про кілька пусків ракет «Кинджал» з винищувачів Міг-31К.

Повітряні сили повідомили про ракетну загрозу для низки областей, зокрема західних. Так, вибухи лунали на Івано-Франківщині, Тернопільщині та Львівщині.

Міністр енергетики герман Галущенко повідомив, що росіяни масовано атакували енергетичний сектор України. За його словами, українські енергетики намагаються мінімізувати наслідки нічної атаки.

У пресслужбі «Укренерго» також підтвердили ракетну атаку на енергооб’єкти. У компанії повідомили, що через ворожий обстріл в Україні збільшать обсяг обмежень споживання з однієї до трьох черг. Із графіком відключень на Львівщині можна ознайомитися тут.

За словами посолки США в Україні Бріджет Брінк, росіяни атакували не тільки енергетику України, але і транспортні мережі. Крім того, окупанти намагалися завдати ударів по ключових об’єктах у країні.

Наслідки нічної атаки Росії 13 грудня

Внаслідок падіння безпілотника у Харкові пошкоджений будинок. За попередніми даними постраждалих немає, фасад та вікна будівлі зазнали ушкоджень. Також росіяни вдарили по Мирному на Харківщині – там постраждали чотири людини, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

На Київщині та Одещині через нічні обстріли запровадили екстрені відключення світла. Наразі в областях уточнюються наслідки ворожої атаки. Також через російську атаку від енергоспоживання відключені 50% мешканців Тернопільської області.

Уламки ворожих цілей впали на території одного з сіл Прикарпаття, повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Постраждалих внаслідок падіння уламків немає.

Руйнування є і на об’єктах інфраструктури на Львівщині. За словами голови ОВА Максима Козицького, постраждалих внаслідок атаки немає, проте через обстріли в області запроваджуються відключення світла.

На момент публікації інші міські та обласні адміністрації не повідомляли про наслідки російської атаки.

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