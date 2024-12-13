Нічна атака на енергетику України стала однією з наймасштабніших з початку повномасштабного вторгнення

У ніч на п’ятницю, 13 грудня, російські окупанти атакували Україну, застосувавши рекордну кількість безпілотників та ракет. Так, росіяни випустили по Україні понад 90 ракет та майже 200 ударних безпілотників, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За попередніми даними, російські окупанти завдали удару 93 ракетами. Тип повітряних цілей наразі уточнюється. Водночас, за словами Володимира Зеленського, щонайменше одна з випущених ракет була північнокорейського виробництва.

«Вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки нашим F-16», – повідомив Володимир Зеленський.

Окрім того, росіяни атакували Україну рекордною кількістю ударних дронів – за попередніми даними, у повітряному просторі України вночі та вранці перебували майже 200 ворожих БпЛА.

У пресслужбі Повітряних Сил уточнили, що росіяни випустили по Україні 287 засобів повітряного нападу – 94 ракети та 193 безпілотники:

чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал», випущених з винищувачів МіГ-31К у Тамбовській області Росії;

дві балістичні ракети «Іскандер-М», запущених з Брянської області та Криму;

балістична ракета KN-23, район пусків – Брянська область;

55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у Волгоградській області;

24 крилатих ракет «Калібр» з акваторії Чорного моря;

сім крилатих ракет «Іскандер-К», випущених з Воронезької та Ростовської областей Росії;

керована авіаційна ракета Х-59/Х-69, запущена з тимчасово окупованих територій Луганщини;

193 ударні БпЛА типу Shahed та безпілотники невстановленого типу із районів російського Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла, Брянська, Міллєрово.

В результаті повітряної боротьби вдалося збити 80 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ,«Калібр» та «Іскандер-К», балістичну ракету «Іскандер-М» та 80 безпілотників. Ще 105 дронів локаційно втратили, п’ять БпЛА повернулися на територію Росії, а ще один полетів до Білорусі.

Результат роботи української ППО у ніч на 13 грудня

«Якщо лідери бояться реагувати чи звикають до терору, Путін сприймає це як дозвіл продовжувати. Потрібні “петріоти”, щоб збивати ці ракети й доводити, що терор не досягне мети. Потрібно посилювати санкції проти Росії за війну, щоб реально впливати на російське виробництво ракет», – підкреслив Володимир Зеленський.

Зазначимо, до 13 грудня найбільшою кількістю безпілотників, яку росіяни випускали за ніч проти України, було 188 БпЛА – 26 листопада окупанти здійснили комбіновану атаку, націлену на енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, нічну атаку 13 грудня росіяни спрямували на енергетичні та критичні об’єкти інфраструктури, зокрема, на заході країни. Внаслідок обстрілу в Україні посилили обмеження споживання електроенергії з однієї до трьох черг. Ворожа атака стала на енергетику стала однією з наймасштабніших з початку повномасштабного вторгнення Росії проти України.