У п’ятницю вранці, 13 грудня, Росія атакувала об'єкти енергетики у Львівській області. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Згодом він уточнив, що ворог атакував шість об'єктів критично-енергетичної інфраструктури області.

«Саном на цю хвилину інформації про постраждалих немає. Однак, через обстріли, будуть зміни в графіках відключень електроенергії. Деталі згодом», – написав Максим Козицький.

Під час ранкової ракетної атаки ворог атакував один з обʼєктів критичної інфраструктури у Дрогобицькому районі. Про це повідомив начальник Дрогобицької районної військової адміністрації Степан Кулиняк. Внаслідок влучання виникла пожежа, яку ліквідовують рятувальники. Всі екстрені та профільні служби працюють на місці події.

Оновлено о 13:36. Під час ранкової атаки ворог атакував шість об'єктів критично-енергетичної інфраструктури Львівщини. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Пожежі, які виникли внаслідок удару, ліквідували. На місці працюють працівники ДСНС і правоохоронці. Обійшлося без потрепілих.

Зазначимо, у ніч на п’ятницю, 13 грудня, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши ракети та ударні дрони. Удар росіяни сконцентрували на енергетичному секторі України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за попередніми даними росіяни завдали ударів 93 ракетами, щонайменше одна з яких була північнокорейською, а також майже 200 безпілотниками. За словами Зеленського більшість із них вдалося збити.

«Вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки нашим F-16. Також росіяни задіяли в цій атаці майже 200 безпілотників. Один із найбільш масштабних ударів по нашій енергетиці», – повідомив Володимир Зеленський.

Результати роботи української ППО 13 грудня

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 13 грудня вдалося збити 81 з 94 ракет та 80 з 183 дронів. Ще 105 БпЛА локаційно втратили, п’ять полетіли до Росії, а один – до Білорусі. Якими саме ракетами та дронами росіяни атакували України, читайте у матеріалі.

У ПвК «Захід» уточнили, що в зоні своєї відповідальності знищили 52 крилаті ракети повітряного і морського базування Х-101/Х-555, «Калібр» та 2 ударних БпЛА типу «Shahed».