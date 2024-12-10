Внаслідок атаки повністю зруйнована будівля приватної клініки

У вівторок, 10 грудня, російські окупанти завдали удару балістичними ракетами по Запоріжжю. Під ворожу атаку потрапила приватна клініка та прилеглі будівлі, у місті є постраждалі, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Окупанти обстріляли Запоріжжя приблизно о 15:00, застосувавши балістичні ракети. За словами голови ОВА, удар припав на центр міста, де розташована приватна клініка.

«Щонайменше троє постраждалих. Також відомо про одну людину, яка наразі перебуває під завалами», – повідомив Іван Федоров.

Згодом голова ОВА повідомив про те, що внаслідок обстрілу загинули щонайменше троє людей. Кількість постраждалих зросла до п’ятьох.

Внаслідок обстрілу будівля приватної клініки повністю зруйнована. Також пошкоджень зазнали прилеглі будинки та автомобілі.

На місці працюють правоохоронці та рятувальники. Тривають розбори завалів.

Доповнено 16:22. Кількість постраждалих внаслідок обстрілу зросла до 11. Один із поранених перебуває у важкому стані, повідомив Іван Федоров. Серед постраждалих – двоє лікарів.

Доповнено 16:39. Голова ОВА повідомив про збільшення кількості постраждалих – від російського удару постраждали 14 людей.

О 18:40 голова ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок атаки занинули двоє людей, ще одну людину медикам вдалося реанімувати. У Спортивному комітеті України уточнили, що двоє загиблих – 27-річні хокеїсти Богдан Тітов та Максим Брагін.

До лікарні госпіталізували 16 поранених (9 жінок, 7 чоловіків), більшість з них перебуває у вкрай важкому стані. Ще щонайменше шестеро людей можуть перебувати під завалами.