Наслідки російського обстрілу Запоріжжя, 6 грудня 2024 рік

Увечері п’ятниці, 6 грудня, росіяни вчергове атакували Запорізьку область. Унаслідок обстрілу є жертви та поранені. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Близько 17:58 Іван Федоров повідомив про вибухи на Запоріжжі. Через влучання спалахнула станція технічного обслуговування. Також в деяких громадах виникли проблеми з електроенергією.

Пожежа на СТО через російську атаку Запоріжжя 6 грудня 2024 року

Станом на 18:55 було відомо про сімох жертв російської атаки. Ще четверо людей отримали поранення, серед них – двоє дітей. За словами Івана Федорова, у постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя дітей медики діагностували осколкові поранення та травми голови. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілу.

Оновлено о 19:33. У Запорізькій ОВА повідомили, що через російську атаку загинули дев’ять людей, ще шестеро отримали поранення. Серед постраждалих є діти віком чотири та 11 років.

Оновлено о 21:07. Іван Федоров розповів, що росіяни скинули авіабомби по СТО, на території якої перебували машини із людьми. Відомо про 19 поранених, серед яких 23-річний хлопець у вкрай важкому стані. Керівник Запоріжжя також опублікував відео з наслідками атаки на станцію технічного обслуговування.

Оновлено о 21:20. Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя становить 20 людей. Серед них чотиримісячна дівчинка та діти віком чотири та 11 років, повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

Оновлено о 22:25. Унаслідок обстрілу Запоріжжя загинули 10 людей. Станом на 22:16 також збільшилась кількість поранених внаслідок атаки росіян на місто до 24, розповів Іван Федоров.

Фото Офісу генерального прокурора

Раніше, о 17:32, у Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу. Іван Федоров повідомляв про активність ворожої тактичної авіації та загрозу для області.