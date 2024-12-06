Наслідки російської атаки на Кривий Ріг, 6 грудня 2024 рік

Удень п’ятниці, 6 грудня, російські війська балістичною ракетою вдарили по Кривому Рогу. Через ракетний удар, попередньо, загинули дві людини, також є травмовані. Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Олександр Вілкул близько 16:30 повідомив про вибух у Кривому Розі. За інформацією посадовця, росіяни влучили в адміністративну будівлю.

Станом на 17:30 було відомо про вісьмох постраждалих внаслідок атаки по Кривому Рогу, з них четверо – госпіталізували в стані середньої тяжкості. Поранення також отримав шестирічний хлопчик.

«Одна людина не виходить на зв'язок. Рятувальники обстежують потрощену будівлю», – додав Сергій Лисак.

Доповнено о 18:13. У ДСНС повідомили, що кількість постраждалих через атаку на Кривий Ріг збільшилась до 13.

Доповнено о 19:43. Олександр Вілкул розповів, що жертвами російського обстрілу Кривого Рогу стали 40-річний та 69-річний чоловіки. Також через атаку 19 людей отримали поранення. У лікарні перебувають вісім людей, у тому числі 6-річний хлопчик у стані середньої тяжкості.

«Лікарі надають пораненим усю необхідну допомогу. Доля ще однієї людини поки що невідома, триває аварійно-рятувальна операція», – сказав Вілкул.

За оновленою інформацією, унаслідок ворожого удару по Кривому Рогу пошкоджено адміністративну будівлю, шість багатоквартирних будинків і п'ять приватних.

Зазначимо, Повітряні сили повідомляли про запуск двох балістичних ракет з окупованого Криму в напрямку Кривого Рогу – о 16:00 та 16:20.