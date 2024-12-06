У Кривому Розі без тривають ремонтні роботи на тепломережах

За фактом зриву опалювального сезону у Кривому Розі Дніпропетровської області відкрили кримінальне провадження. Про це у п’ятницю, 6 грудня, повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За словами Олексія Кулеби, наразі у Кривому Розі отримують опалення 1513 будинків, а 443 житлових будинків залишаються без опалення. При цьому 245 з них не отримували тепло від початку опалювального сезону. Над ліквідацією аварій на тепломережах у місті працюють 66 ремонтних бригад.

«Безперервно працює Штаб з ліквідації наслідків аварії на тепломережах. За фактом зриву опалювального сезону у Кривому Розі відкрито кримінальне провадження, ведеться розслідування», – повідомив Олексій Кулеба.

Як пише «Суспільне», заступник міського голови Кривого Рогу Олександр Катриченко звинувачує у зриві опалювального сезону «Криворізьку теплоцентраль», яка має забезпечувати теплом майже половину місті.

Своєю чергою у держпідприємстві пояснюють відсутність опалення зношеністю 60% системи теплопостачання. Там також заявили про брак працівників. За словами тимчасового виконувача обов'язків голови правління «Криворізька теплоцентраль» Михайла Фатьянова, підприємству не вистачає 450 працівників. Також за словами Фатьянова, у підприємства з 1998 року накопичився борг на близько 1 млрд грн. Через заблоковані рахунки «Криворізька теплоцентраль» розпочала підготовку до опалювального сезону лише у серпні.