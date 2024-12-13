Обидві ракети знешкодили у небі над Мукачівською громадою

Під час атаки РФ вранці 13 грудня дві ракети перетнули повітряний простір Закарпаття. Обидві цілі знешкодили над територією Мукачівської громади.

Як повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, одну з ракет неподалік Мукачева збили бійці 101-ї окремої бригади територіальної оборони Закарпаття. Інша ракета знешкоджена в районі села Ключарки Мукачівської громади.

«Сьогодні під час чергової масованої атаки дві ракети перетнули повітряний простір нашої області. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила. На місці працюють відповідні служби», – написав Мирослав Білецький у Facebook.

Нагадаємо, вночі та вранці 13 грудня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на українську енергетику, застосувавши ракети та ударні дрони. Вибухи лунали на Івано-Франківщині, Тернопільщині та Львівщині.

Президент Володимир Зеленський, зазначив, що 13 грудня Росія запустила по Україні 93 ракети, 81 вдалося збити. Також росіяни задіяли в цій атаці майже 200 безпілотників.