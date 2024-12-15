Повітряні сили збили 56 ворожих дронів

У ніч на неділю, 15 грудня, росіяни здійснили чергову атаку на Україну, застосувавши безпілотники та зенітну керовану ракету. Унаслідок атаки є постраждалі та руйнування, повідомили Повітряні сили.

З 19:00 14 грудня російські окупанти випустили по Україні зенітну керовану ракетою С-300 та 108 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники інших типів. Повітряні цілі ворог запускав з Курська, Орла, Брянська і Міллєрова.

«Станом на 08:30 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській», – повідомили в Командуванні Повітряних сил.

Завдяки активній протидії Сил оборони 49 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей, ще три – повернулось до Росії.

Результати роботи протоповітряної оборони 15 грудня (Інфографіка Повітряних сил)

За інформацією відомства, через падіння збитих БпЛА в кількох областях пошкоджено об’єкт інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі та майно мешканців. Постраждалі отримують медичну допомогу.

Як розповів керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім, близько сьомої години ранку 15 грудня росіяни завдали дронового удару по обласному центру. Є пошкодження на об'єкті інфраструктури, також поранено двох працівників.

Також, за інформацією очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, пізно ввечері та вранці в області працювала ППО. Через російську атаку зачепило приватний сектор у Дніпровському районі. Пошкоджені два будинки, автомобіль, газогін та лінія електропередач. Загиблих та постраждалих немає.