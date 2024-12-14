Уночі 14 грудня росіяни атакували Україну 132 ворожими БпЛА

У ніч суботи, 14 грудня, російські військові вчергове здійснили дронову атаку на Україну. Упродовж ночі ворог застосував 132 ворожі безпілотники, повідомило Командування Повітряних сил.

Для атаки окупанти випустили ударні БпЛА типу Shahed та безпілотники інших типів з території російських Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла, Брянська та Міллєрово. Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

«Станом на 09:00 підтверджено збиття 58 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів… Крім того, через активну протидію Сил оборони 72 ворожі безпілотники не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), два — повернулось в Росію», – повідомили в Командуванні Повітряних сил.

Ворожі дрони знищили в 11 областях України:

Чернігівській,

Сумській,

Київській,

Полтавській,

Черкаській,

Вінницькій,

Одеській,

Миколаївській,

Харківській,

Дніпропетровській;

Кіровоградській.

Наслідки нічної атаки на Україну 14 грудня

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів, що уламки збитих російських дронів в одному з населених пунктів Київщини пошкодили адмінбудівлю підприємства, два складські приміщення та автомобіль. Пожежу, що виникла, ліквідували. Постраждалих громадян та руйнувань серед об’єктів критичної чи житлової інфраструктури немає.

На Черкащині уламки збитих БпЛА пошкодили лінію електропостачання, яку оперативно полагодили ремонтники. Постраждалих внаслідок атаки немає, триває обстеження території. Попередньо, в межах області знищили 25 ударних дронів Shahed, повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Через російську атаку пошкоджені три приватні будинки та магазин у Самарівському районі на Дніпропетровщині. Також зачепило лінію електропередач. Загиблих і постраждалих немає, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.