Наслідки дронової атаки на Рязанський НПЗ 26 січня

У Росії після двох атаки українських безпілотників призупинив свою роботу Рязанський нафтопереробний завод. Про це 27 січня повідомило агентство Reuters із посиланням на власні джерела в російській нафтовій галузі.

За даними співрозмовника агентства, внаслідок дронової атаки сталося загоряння на території НПЗ. Зокрема, удари пошкодили залізничну навантажувальну естакаду та установку гідроочистки продуктів нафтоперероблення.

Інше джерело Reuters заявило, що завантаження нафти припинилося у п’ятницю, 24 січня, через неможливість відправити нафтопродукти із заводу. Зазначимо, раніше Генштаб ЗСУ та українські ЗМІ повідомили про дві успішні атаки на Рязанський завод – 24 та 26 січня.

Нагадаємо, 24 січня росіяни повідомили про ураження низки нафто- та енергооб’єктів внаслідок масованої атаки безпілотників. Серед них був і Рязанський НПЗ, на якому спалахнула сильна пожежа.

26 січня ударні дрони знову атакували Рязанський нафтопереробний завод – там лунали вибухи та знову відбулося сильне загоряння. Водночас місцева влада та російське міністерство оборони заявили нібито про ефективну роботу ППО.

Зазначимо, Рязанський НПЗ – один з найбільших нафтопереробних заводів Росії, який належить «Роснєфті». За минулий рік НПЗ переробив 13,1 млн метричних тонн нафтопродуктів – приблизно 5% від загального нафтоперероблення в країні-агресорці. Зокрема, на заводі виготовили понад 2 млн тонн бензину, 3,4 млн тонн дизелю, 4,3 млн тонн мазуту та 1 млн тонн авіапалива. Вочевидь – виготовлена продукція постачається на потреби російської армії у війні проти України.