Сталася пожежа поблизу заводу Рязанської нафтопереробної компанії

Мешканці Рязані повідомляли про загоряння поблизу нафтобази, яка вже палала кілька днів тому. Атаку на область в ніч на неділю, 26 січня, підтвердив губернатор Павєл Малков.

За словами губернатора, в області відпрацювала протиповітряна оборона, знищивши безпілотники.

«Засобами ППО та РЕБ над територією Рязанської області ліквідували безпілотні літальні апарати. За попередньою інформацією постраждалих немає, оцінюються матеріальні збитки. Працюють усі оперативні служби», – розповів Малков.

Російський Telegram-канал Astra повідомив, що в Рязані сталася пожежа поблизу заводу Рязанської нафтопереробної компанії.

Увага, у відео присутня нецензурна лексика!

«У Рязані після атаки, ймовірно, знову горить нафтопереробний завод – Рязанської нафтопереробної компанії, про це свідчать кадри очевидців, які розповсюджуються в мережі. Це вже друга атака на завод за останні дві доби», – зазначають у дописі.

У Міноборони Росії повідомили, що вночі 26 січня ППО нібито знищила 15 безпілотників у кількох регіонах, зокрема:

8 БпЛА збили над територією Рязанської області,

6 дронів ліквідували над територією Курської області,

1 безпілотник збили над територією Бєлгородської області.

Доповнено об 11:31. Згодом у Генштабі підтвердили, що підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного розвідувального управління МО України повторно уразили об’єкти Рязанської нафтопереробної компанії, яка задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано вибухи та пожежу.

«Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ Російської Федерації. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1», – зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, російське Міноборони повідомляло про знищення в ніч на п’ятницю, 24 січня, 121 БпЛА. Під атаку дронів потрапили нафтопереробний завод та підприємство, де виробляють мікроелектроніку для ракетних комплексів росіян. Зокрема, спалахнули сильні пожежі в районі рязанського нафтопереробного заводу та на території Ново-Рязанської ТЕЦ.