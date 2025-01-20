Атаковані об'єкти розташовані за понад 1000 км від українського кордону

У ніч на понеділок, 20 січня, безпілотники масовано атакували російську Казань. Російська авіація ввела тимчасові обмеження на роботу щонайменше трьох аеропортів. Про це повідомляють пропагандистські Telegram-канали.

Зазначається, що близько 04:30 ранку за місцевим часом (03:30 за київським часом) жителі Казані почули звуки вибухів над містом. За версією місцевих, безпілотники атакували Казанський авіазавод імені Горбунова. Повідомлялось, що один із безпілотників влучив у порожній резервуар на території заводу.

Аналітик Петро Андрющенко повідомив, що БпЛА могли влучити по нафтосховищу АО «КАПО-Композит». Попри російські повідомлення про ураження пустого резервуару, на заводі зафіксували пожежу, а його персонал евакуювали.



«Це підприємство, що входить до складу Об’єднаної авіабудівної корпорації, яке спеціалізується на виробництві композитних матеріалів для авіаційної промисловості. Воно займається виготовленням деталей і агрегатів, таких як елементи механізації крила та оперення, із використанням автоклавного формування», – розповів Андрющенко.

Пошкоджений внаслідок атаки БпЛА резервуар (фото російських Telegram-каналів )

Окрім цього, вибухи зафіксували в Авіабудівному, Московському, Кіровському та Ново-Савінському районах Казані. Зокрема, вибухи чули біля авіаційного коледжу, військового аеродрому та декількох авіазаводів. У деяких районах лунала сирена повітряної тривоги.

Російські пропагандисти заявили, що для атаки на об’єкти в Казані ЗСУ використали український далекобійний дрон-камікадзе «Лютий».

Пресслужба президента Татарстану Рустама Мінніханова прокоментувала атаку БпЛА на «промислові підприємства республіки». Там заявили, що нібито всі дрони вдалось знешкодити.

«Жертв і руйнувань немає. Екстрені служби на місці продовжують роботу з ліквідації наслідків», – ідеться в повідомленні.

Російські Telegram-канали пишуть, що біля житлового будинку на вулиці Можайського в Казані попередньо знайшли уламок БпЛА, жителів евакуювали.

Російське міноборони повідомило, що сили та засоби ППО за ніч збили 31 український БпЛА. Один з дронів нібито знищили над Татарстаном.

Зауважимо, українська сторона поки не коментувала атаку на об’єкти в Казані.

За інформацією з відкритих джерел, Казанське авіаційне виробниче промислове об'єднання імені С. П. Горбунова (КАПО) – одне з найбільших підприємств авіаційної промисловості Російської Федерації. Завод було засновано в 1932 році. На його потужностях виробляють стратегічні бомбардувальники Ту-160, а також цивільні лайнери Ту-204.

У грудні 2023 року Євросоюз ввів санкції проти Казанського авіазаводу, оскільки він «виробляє і ремонтує стратегічні ракетоносці Ту-160 і далекі бомбардувальники Ту-22М3М і Ту-22М3, якими росіяни атакують Україну.