В ніч на суботу, 18 січня, ударні безпілотники атакували Тульську область Росії. Внаслідок атаки у регіоні сталась пожежа на нафтобазі. Про це повідомив губернатор Тульської області Дмітрій Міляєв.

За даними російських Telegram-каналів під атаку потрапила Нафтобаза, що розташована у місті Узловая. Губернатор Тульської області Дмітрій Міляєв повідомив, про займання «ємності з паливно-мастильними матеріалами». У мережу потрапило відео атаки. За словами місцевого жителя, безпілотник влучив по території підприємства о 02:28 (за місцевим часом).

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

За даними джерел «Суспільного», нафтобазу атакували дрони Головного управління розвідки міноборони. На території підприємства пролунало щонайменше десять вибухів.

Водночас російське міноборони заявило про збиття 46 ударних дронів. 18 БпЛА нібито знищили над територією Брянської області, 11 – над Курською, сім – над Калузькою, п'ять – над Тульською, три – над Бєлгородською та два БпЛА – над Воронезькою.

Додамо, що в ніч на 18 січня дрони також атакували нафтобазу у місті Людиново Калузької області, там також зайнялась пожежа.