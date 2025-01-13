Брянський хімічний завод потрапив під ракетну атаку

Ввечері понеділка, 13 січня, у російському Брянську пролунали вибухи. Російські ЗМІ заявили про атаку ракет ATACMS на хімічний завод.

Близько 20:00 жителі Брянська у Telegram-каналах повідомили, що почули щонайменше 30 вибухів. За даними російських Telegram-каналів Astra та Mash, під атаку потрапив Брянський хімічний завод ім. 50-річчя СРСР поблизу селища Сєльцево. Російські ЗМІ припустили, що завод атакували ракетами ATACMS.

Як зазначив керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, завод спеціалізується на виробництві пороху, твердопаливних компонентів для ракетного палива та вибухових речовин.

«Він є важливим для виробництва артилерійських боєприпасів і ракет армії Росії. Це підприємство є одним із ключових елементів російської військової промисловості», – повідомив Андрій Коваленко.

Очільник російського регіону Алєксандр Богомаз заявив про «масовану спробу завдати комбінованого ракетного удару по території Брянської області». Однак, за його словами, російська ППО збила всі повітряні цілі. Російське міністерство оборони атаку не коментувало.

Крім того, за даними Telegram-каналу Mash під атаку також потрапив завод «Кремний», який спеціалізується на виробництві військової електроніки. Там нібито впали уламки ракети HIMARS, а над територією заводу здійнявся дим. За словами Андрія Коваленка, вироблені на заводі деталі, зокрема, використовують при створенні ЗРК «Панцир», ракет «Іскандер», а також для РЛС і РЕБ, та російських БпЛА.

Нагадаємо, в ніч на 19 жовтня безпілотники атакували завод «Кремний» у Брянській області Росії. Внаслідок атаки на території заводу виникла пожежа.