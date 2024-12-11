Над Фокинським районом Брянська помітили пожежу

Внаслідок удару в ніч на середу, 11 грудня, у Брянську спалахнула нафтобаза корпорації «Транснєфть». Про це повідомляють російські Telegram-канали Shot та Baza.

За даними мешканців, над Фокинським районом Брянська вибухи пролунали 11 грудня приблизно о 00:45. Згодом на території нафтопереробного заводу російського оператора магістральних нафтопроводів «Транснефть» спалахнула пожежа.

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Спершу губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз повідомив, що над територією регіону ППО нібито знищила 10 безпілотників та що постраждалих і руйнувань немає. Проте вже за годину він заявив, що внаслідок атаки безпілотника у Брянську сталося займання виробничого об'єкта.

Фото Military Journal, на фото знімки «Транснєфті» зі супутника

У Міноборони Росії додали, що вночі ППО ліквідувала 14 українських безпілотних літальних апаратів над територією Брянської області.

Доповнено об 10:55. У Генштабі ЗСУ підтвердили атаку у Брянську.

«Підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки Міністерства оборони України завдано удару по нафтобазі, що у Брянській області», – йдеться у дописі.

Під ударом опинився наливний пункт нафтопроводу «Дружба», основною функцією якого є прийом, зберігання, розподіл та відвантаження дизельного пального на автоцистерни та залізничний транспорт. Після удару на нафтобазі спалахнула масштабна пожежа.

Вибухи у Росії

У вівторок, 10 грудня, російська ППО нібито відбила атаку безпілотників на військовий аеродром, де базуються російські стратегічні бомбардувальники, які запускають ракети по Україні.

У ніч на 4 грудня на території російських Рязані та Новоросійська лунали вибухи. Атаки припали на авіабазу в Дягілєво та Новоросійський порт.