Наслідки атаки морських дронів на системи спостереження біля Криму

Бійці підрозділу Військово-морських сил України морськими дронами завдали точних ударів по російських цілях біля окупованого Криму. Відео з результатами роботи показав командувач ВМС ЗС України, віцеадмірал Олексій Неїжпапа в суботу, 7 грудня.

Як повідомили у ВМС, внаслідок атаки було знищено системи спостереження росіян, які розміщувались на захоплених газових платформах біля узбережжя окупованого Криму.

«Полювання на ворога у Чорному морі триває. Окупанти не залишаться на нашій території – дістанемо їх всюди», – зазначив командувач ВМС.

Волонтер Сергій Стерненко розповів, що в інтеграції з морськими дронами для ураження військових цілей в окупованому Криму було застосовано FPV-дрони, гроші на які зібрала спільнота активіста.

«Раз це вже перестало бути секретом, скажу так: те, що показав Неїжпапа, це не перший такий випадок. Робота над інтеграцією безпілотних систем із безекіпажними триває давно», – ідеться в повідомленні.

Як повідомляв ZAXID.NET, 6 грудня морські дрони атакували місто Керч в окупованому Криму. Вибухи лунали в районі суднобудівного заводу «Залив» та у мікрорайоні Аршинцеве, повідомляли місцеві Telegram-канали.