Машини раідолокаційного комплексу 48Я6-К1 «Подлет-К1»

Військовослужбовці Головного управління розвідки уразили чергові три радіолокаційні станції в окупованому Криму. Про це повідомили в пресслужбі української розвідки в суботу, 30 листопада.



Зазначається, що 29 листопада розвідники завдали успішних ударів по дороговартісних радіолокаційних комплексах росіян на окупованому півострові. У результаті операції українські бійці уразили РЛС «Каста-2Е2» та дві РЛС «Подлёт».

У ГУР додали, що вогнева робота по військових обʼєктах російських окупантів триває.

Характеристика РСЛ «Каста-2Е2» та «Подлёт»

Радіолокаційна станція 39Н6 «Каста-2Е2» – російська мобільна маловисотна трикоординатна станція радіолокації дециметрового діапазону кругового огляду чергового режиму. Призначена для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, зокрема на гранично малих висотах. До складу станції радіолокації входять: апаратна та антенна машини, дизель-електростанція і причіп кабельного укладання – усі на базі КамАЗ-4310. Вартість станції стартує від 60 млн доларів.

Радіолокаційна станція 48Я6-К1 «Подлёт» – російська універсальна мобільна твердотільна трикоординатна станція радіолокації з фазовою антенною решіткою кругового огляду та виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній обстановці з перешкодами. Станція складається з антенного поста, кунга управління та електрогенератора – усі на шасі КамАЗ. Комплекс призначений для видачі цілевказівки для ЗРК С-300, С-400 та подібних до них. Перші РЛС «Подлёт-К1» з’явились на озброєнні військ ППО Росії у 2015 році. Вартість однієї РЛС «Подлёт» оцінюють у 5 млн доларів.

До слова, 29 листопада в ГУР повідомили, що знищили дорогий російський радіолокаційний комплекс «Зоопарк-1», вартістю понад 20 млн доларів. Для цього бійці застосували чотири FPV-дрони.