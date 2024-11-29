Російська РЛС «Зоопарк» коштує понад 20 млн доларів

Українські розвідники знищили дорогий російський радіолокаційний комплекс «Зоопарк-1». Для цього бійці застосували FPV-дрони. Про це у п’ятницю, 29 листопада, повідомили у Telegram-каналі Головного управління розвідки.

Зазначається, що російську РЛС виявили бійці підрозділу «Крила», що входить до департаменту активних дій ГУР міноборони. Потім розвідники завдали по ній ударів чотирма далекобійними FPV-дронами.

Розвідники зауважили, що вартість далекобійних дронів склала 100 тис. грн, тоді як російський комплекс «Зоопарк-1» коштує 1 млрд грн (приблизно 20 млн доларів).

Додамо, що російський 1Л219 «Зоопарк-1» – це радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби. Призначений для розвідки позиції вогневих засобів противника розрахунку траєкторій снарядів і ракет, коригування власного вогню, стеження за повітряним простором і контролю за безпілотниками.

Розробка комплексу почалась у 1981 році, а на озброєння російської армії він надійшов у 1992 році.

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 21 жовтня, Сили оборони уразили російський зенітний ракетний комплекс ППО «Бук-М3», скинувши на нього вибухівку з дрона. Його вартість становить 40-50 млн доларів, залежно від модифікації.