Розвідники знищили російській РЛС «Зоопарк» вартістю понад 20 млн доларів
Російський комплекс знищили за допомогою FPV-дронів
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Українські розвідники знищили дорогий російський радіолокаційний комплекс «Зоопарк-1». Для цього бійці застосували FPV-дрони. Про це у п’ятницю, 29 листопада, повідомили у Telegram-каналі Головного управління розвідки.
Зазначається, що російську РЛС виявили бійці підрозділу «Крила», що входить до департаменту активних дій ГУР міноборони. Потім розвідники завдали по ній ударів чотирма далекобійними FPV-дронами.
Розвідники зауважили, що вартість далекобійних дронів склала 100 тис. грн, тоді як російський комплекс «Зоопарк-1» коштує 1 млрд грн (приблизно 20 млн доларів).
Додамо, що російський 1Л219 «Зоопарк-1» – це радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби. Призначений для розвідки позиції вогневих засобів противника розрахунку траєкторій снарядів і ракет, коригування власного вогню, стеження за повітряним простором і контролю за безпілотниками.
Розробка комплексу почалась у 1981 році, а на озброєння російської армії він надійшов у 1992 році.
Нагадаємо, в ніч на понеділок, 21 жовтня, Сили оборони уразили російський зенітний ракетний комплекс ППО «Бук-М3», скинувши на нього вибухівку з дрона. Його вартість становить 40-50 млн доларів, залежно від модифікації.