Сили оборони на відстані 60 км знищили російський ЗРК

В ніч на понеділок, 21 жовтня, Сили оборони уразили російський зенітний ракетний комплекс ППО «Бук-М3». Про це повідомив Генштаб Збройних сил України.

«Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в межах виконання завдань щодо виявлення та знищення засобів протиповітряної оборони противника, уразили зенітний ракетний комплекс “Бук-М3”», – йдеться у повідомленні Генштабу.

Зазначається, що ЗРК був розташований приблизно за 60 км від лінії бойового зіткнення. Його вартість становить 40-50 млн доларів, залежно від модифікації.

Як розповіли у Силах безпілотних систем, пускову установку російського ЗРК знищили, скинувши вибухівку з дрона.

«Цей приклад вкотре демонструє ефективність сучасних технологій: боєприпас вартістю лише 500 доларів знищив ударний компонент ворожої системи ППО», – зазначили у Силах безпілотних систем.

ЗРК «Бук-М3»

ЗРК «Бук-М3» – комплекс протиповітряної оборони середньої дальності, який використовують сухопутні війська. Призначений для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями, обстрілу радіоконтрастних наземних цілей і ураження надводних цілей в умовах інтенсивної протидії як вогневої, так і радіоелектронної.

Розробка ЗРК в Росії почалася у 2007 році, а до Збройних сил РФ він надійшов у 2016 році.

Нагадаємо, в ніч на неділю, 20 жовтня, Сили оборони завдали успішних ударів по військовому аеродрому окупантів «Липецьк-2». Там росіяни зберігали боєприпаси та паливно-мастильні матеріали. Крім того, на аеродромі «Липецьк-2» базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31