Збройні сили України знищили два зенітно-ракетні комплекси «Бук-М3», розміщені росіянами в тимчасово захопленому Світлодарську Донецької області. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ.

« ... У тимчасово окупованому Світлодарську Збройні сили України успішно "демілітаризували" два зенітно-ракетні комплекси Бук-М3», – ідеться у повідомленні.