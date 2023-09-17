Бійці ЗСУ знищили на Донеччині два російські ЗРК «Бук»
Знищені ЗРК мали захищати штаб однієї з російських десантних бригад
Суспільство — Юрій Братюк, 0 0
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Збройні сили України знищили два зенітно-ракетні комплекси «Бук-М3», розміщені росіянами в тимчасово захопленому Світлодарську Донецької області. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ.
« ... У тимчасово окупованому Світлодарську Збройні сили України успішно "демілітаризували" два зенітно-ракетні комплекси Бук-М3», – ідеться у повідомленні.
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